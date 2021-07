ERKI ARVAB ⟩ Eesti kergejõustikukoondisel puuduvad Tokyos mitmed tavapärased osalised

Kuigi kergejõustikustaadion on Tokyos kena, siis Noole arvates seal tohutuid enseületusi ei tule, sest fänne pole.

Lisaks kirjeldas olümpiavõitja kohapeal valitsevaid ilmaolusid. «Ääretu niiskus on. Eestis on küll ääretult palav, aga sellist niiskust seal veel kogetud ei ole,» kirjeldas Nool.

Eesti kergejõustikukoondis on Tokyos tavapärasest väiksem ja Nool tõi välja, millised traditsioonilised osalejad meil seekord puuduvad. «Meil ei ole naisseitsmevõistlejat, kahte kettameest, odameest, kes on alati traditsiooniliselt olümpiamängudel eestlaste näol olemas olnud. Väga tõsised murettekitavad tagasilöögid on selle koondise komplekteerimisel olnud.

Kahjuks peame leppima nende sportlastega, kes meil on. Magnus Kirt, kes oli üks eeldatav medalifavoriit, vigastas ennast ja paratamatult sport selline on. Samas on kaks väga hea füüsilise vormiga maratonijooksjat,» rääkis Nool.

Kettaheites näitas kvalifikatsioonis võimu Daniel Stahl, kes sai kirja tulemuse 66.12. Noolele avaldas see muljet. «Suhteliselt rahuliku soorituse tegi. Samas järgmine vend , leedukas Andrius Gudzius pani kohe 66 meetri alla. [Tokyos on] kõigi aegade kõige kõvem kvalifikatsiooninorm 66 meeriga. Minu jaoks oli natukene üllatav, et kaks meest praktiliselt esimeses voorus täitsid kohe normi ära. Väga kõva tase,» rääkis olümpiavõitja.

Tema sõnul polnud Stahli tugev esitus üllatus, sest 70 meetri sihtimiseks peab keskendumine olema väga kõrgel tasemel.

Tokyos võistleb ka Gerd Kanteri käe all treeniv Piotr Malachowski, kes jäi A-grupi kvafilikatsioonis üheksandale kohale ning kokkuvõttes 15. positsioonile. Tulemuseks oli 62.68.

«Ta oli esimese vooru viimane heitja. Esimesel katsel minu arust ta kiirustas ja keskel lagunes kõik ära. Viskas selle 60 meetri joone alla ja sektori külje pealt välja ka. Tehniliselt väga halb sooritus. Vanal mehel närvid krussis või lihtsalt liiga pikk ootamine pärast soojenduskatseid,» rääkis Nool poolaka soorituse kohta.