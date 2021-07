PM TOKYOS ⟩ Enesekindel Rasmus Mägi: finaaliks võib vaja minna 48 sekundit, olen selleks valmis

Viiendas eeljooksus rajale tulnud Mägi samm tundus kogu distantsi jooksul kerge ja lõpusirgel võttis ta käigu üsna välja. Eestlane lõpetas teise koha ja ajaga 48,73. Nobedam oli vaid Rai Benjamin (48,60), ent peamine eesmärk: nelja hulka jõudmine täitus kindlalt.

«Kogu jooks oli pigem mõnus. Nii lõdvalt ei saa poolfinaali jooksma minna. Samas lõtvust tuleb hoida, aktiivsust juurde lisada ja arvan, et asjad toimivad hästi. Isegi tänase jalutamisega istusid [tõkke] vahed ja muu jalas päris hästi. Poolfinaalis natuke rohkem rünnata ja siis peaks kõik hästi olema,» ütles eeljooksudes seitsmenda aja jooksnud Mägi.

Milline aeg ülehomses jooksus finaali viiks? «Täitsa puusalt arvan, et see võib juhtuda 48,0 kanti,» pakkus Mägi. Kas ta on selleni jõudmiseks valmis? «Jah,» kõlas kiire vastus.

Meie esijooksja hooaeg kulgeb väga stabiilselt. Kõigil seni peetud kaheksal võistlusel on alistunud 49 sekundi piir. Juba Tokyo olümpia esimese stardi eel oli Mägi enesekindel, tänane esitus lisas veelgi usku ja positsiivsust.

Ta tõdes, et päris mütsiga ei saanud ka eeljooksus lööma minna. Tähtsaim oli saada esimese tõkkega hea rütm, see plaan õnnestus. Otseselt kergemalt sai võtta lõpusirgel.

«Alguses tuli omad asjad ära teha. Õnneks mul rütm, mis annab tempo osas indikatsiooni, kas asjad on paigas. Täna kõik klappis,» kinnitas Mägi, et sai hea lahtijooksu.

«Trennis päris kogu aeg 400 meetrit tõketega läbi ei jookse. Tänane pingutus oli tervik. Kõik tõkked ja rütm klappisid. Võib lahtijooksuks nimetada küll. Samamoodi mõjus see hästi kopsudele ja üldisele enesetundele. Ka vaimsele poolele – hea, et üks päev on kenasti selja taga.»

Mägi vasaku jala parema tagaosa oli veidi teibitud. Spordisõbrad siiski muretsema ei pea, sest tegemist on ennetava meetmega. Lihas kuskilt ei kisu ja tervis püsib kenasti korras.

«Tänane pingutus näitas, et otseselt millegi pärast muretsema ei pea. Kui omad asjad kenasti ära teha, suuta hoida lõtvust ja aktiivsust, siis kiiremad ajad on veel ees. Nagu ikka ütlen, siis väike rooste tuleb eeljooksuga maha. Poolfinaalis on kõik natuke suurem ja kiirem,» teatas Mägi sihikindlal pilgul.

Rasmus Mägi hooaeg enne tänast 3. juuni Huleva: 48,8

7. juuni Turu: 48,58

12. juuni Geneva: 48,49

19. juuni Cluj-Napoca: 48,82

1. juuli Oslo: 48,95

4. juuli Stockholm: 48,41

9. juuli Monaco: 48,83

Lisaks tõketeta 400 meetrit

26. juuni Kadriorg: 45,45 (Eesti rekord)