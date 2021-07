Riietusruumis kukkunud Austraalia korvpallitäht Tokyos enam platsile ei tule

«Tiimi arstid nägid, et tegu oli tavalisemast tõsisema vigastusega ja seetõttu viidi ta haiglasse, kus tehakse talle lisauuringuid,» rääkis meeskonna arstina tegutsev David Hughes.

«Ma olen väga pettunud, et ei saa olümpial jätkata. Oleme koos tiimiga teinud väga rasket tööd, et saada kätte ajalooline olümpiamedal ja ma olen muserdunud, et ei saa seda teekonda lõpuni teha,» sõnas Baynes tiimi pressiteate vahendusel.