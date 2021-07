Video ⟩ Rasmus Mägi eeljooks, kust eestlane kindlalt poolfinaali pääses

29-aastane eestlane sai oma eeljooksus ameeriklase Rai Benjamini järel teise koha. Kui ameeriklane ületas finišijoone 48,60ga, siis Mägi lõpuajaks märgiti 48,73. See tähendas ühtlasi, et eestlase ilus seeria sai Jaapanis jätku. Nimelt on ta kõigil tänavustel võistlustel alistanud 49 sekundi piiri.