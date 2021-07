PM TOKYOS ⟩ Epp Mäe: treeneri valepositiivsed proovid ehmatasid, aga treeningprotsessi see ei seganud

Treener Ahto Raska kahe valepositiivse koroonatesti tõttu tuli Mäe tiimil aga elada üle kaks suurt ehmatust. «See oli meile kõigile ehmatus, me ei uskunud, et see saab õige olla. Seejärel andis ta kaks negatiivset ninatesti. Esimesel päeval pidi terve Eesti koondis olema karantiinis, kuni selgus ninatesti tulemus. Teisel positiivsel korral mõni päev hiljem olid Ahtol ka mõned haigusnähud – see ehmatus oli suurem. Aga seejärel tulid taas uued negatiivsed testid. Kindluse mõttes läks Ahto karantiini, meist eemale. Öeldi, et süljetestid korjavad üles ka teisi viirushaigusi, me ei tahtnud ühtegi päeva raisku lasta,» rääkis Mäe Jaapanis peetud laagri aegsetest üleelamistest.