PM TOKYOS ⟩ Ksenija Balta: kiirus ja jõud on head, nüüd tuleb need hüppetehnikasse panna

Balta hüppas toona 6.23 ja pidi leppima pronksiga. See on tema tänavune seni ainus võistlus. «Vahel niisuguseid äpardusi tuleb ja polegi midagi teha. Vorm on mul endiselt hea, kiirus on üleval. Kiiruse mõttes olen paremate päevade seisus, kuid tehniline pool on sel aastal olnud keerulisem. Ma väga loodan, et viimased treeningud on andnud positiivset efekti ja saavutan kõvasti parema tulemuse kui Eesti meistrivõistlustel,» ütles Balta olümpiavõistluse eel.

Ainult ühe võistluse pealt Tokyosse tulemises ta probleemi ei näe. «Keskendun sellele, et siin oma asi ära teha. Mul on kogemus, kus olen läinud ühtegi starti tegemata võistluseta tiitlivõistlusele ja jõudnud finaali. Vaja läheb lihtsalt head fiilingut, aga olümpia tekitabki teistsuguse emotsiooni! Tervis on okei, muidu mind siin poleks,» ütles Balta.

«Tahaksin hüpata tulemuse, olgu see ükskõik milline, mis mind esmalt edasi lõppvõistlusele viib. Kui see oleks 6.70, lisaks see tublisti enesekindlust. Sealt edasi ma rohkem ennustada ei taha. Kiirus ja jõunäitajad on head, küsimus on, kuidas see panna tehnikasse, et hüpe jääks kandma.»