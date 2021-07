PM TOKYOS ⟩ Vaimselt väsinud Puusta: raske on tulemusega leppida, sest olen tegelikult parem sõitja

Kiiruse ja kõrguse puudumine tähendas, et Puusta ei saanud teha otsuseid, mida ise tahtis. «Kui jääd teiste alla, siis on suhteliselt võimatu minna sinna, kuhu tahad ja kus on parem tuul. Sellepärast tuli ka hooaja kõige kehvem tulemus. Paar konkurenti, kes mind edestasid, on igal eelmisel võistlustel minust taga pool olnud,» sõnas Puusta.

RS:Xi probleem on eestlanna sõnul see, et väljaspool olümpiakampaaniat keegi seda klassi ei sõida. «See on aeglane ja raske laud, aga samas universaalne ja saab igas olukorras sõita. Foil on ekstreemsem, ägedam ja meeldib lastele. Noori on hästi palju juurde tulnud. See on selline klass, et kui sa isegi ei mõtle professionaalsele purjetamisele, siis ikkagi ostaksid varustuse ja sõidaksid hobina.»