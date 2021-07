Meeste epee favoriidid takerdusid kõik avaringis, kuldmedalid jäid Jaapanisse

Tokyo olümpialt äsja kuldmedaliga kodumaale naasnud Eesti epeenaised on aastaid rääkinud, et vehklemine on äärmiselt konkurentsitihe ala, kus praktiliselt kõik võivad võita kõiki. Seda kinnitas ka Tokyo olümpia meeskondlik võistlus, kus maailma edetabeli neli paremat koondist jäid kõik avaringi pidama.