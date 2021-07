Vaatemängulise ala olümpiadebüüt toob starti mitmeid Eestiki ilma teinud ekstreemsportlasi

«Nagu rula tänavasõidu finaal näitas, on elamusspordis väga tihti nii, et võib olla kelle iganes päev – suurfavoriit Nyjah Huston ei pääsenud rulas isegi esimese kuue hulka,» kommenteeris Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre.

Rim Nakamura. FOTO: Eisa Bakos/Simple Session

BMX pargis on stardis kõigest üheksa sõitjat ning võiduvõimalus on neist paljudel. Peamiste soosikutena nimetab Kalmre 2020. aasta Simple Sessioni BMX ala võitnud Rim Nakamurat, Logan Martinit (Austraalia) ja Nick Bruce'i (USA). Viimased kaks olid Eestis poodiumil vastavalt 2014. ja 2016. aastal. Samas ei tasu tema sõnul maha kanda ka vanameistrit ja viis korda Simple Sessioni poodiumile jõudnud Daniel Dhersi (Venezuela).

Kalmre selgitusel lähevad olümpiamängudel arvesse mõlemad üheminutilised võistlussõidud - mitte ainult parema punktisummaga sõit nagu paljudel teistel võistlustel - seega on eksimiseks vähem ruumi. «Kukkumine või koperdamine üheski sõidus võib lõpptulemuse rikkuda,» selgitas ta. «Samas jällegi on sõitjad sunnitud parema punktisumma saavutamiseks sooritama kummaski sõidus rohkem erinevat kava, mis on vaatajatele põnevam.»

Logan Martini stiilinäide 2014. aasta Simple Sessionilt. FOTO: Nathan Beddows/Simple Session

Kalmre sõnul ongi BMX olümpial suunatud nii-öelda pargisõidu trikimasinatele, kelle tase on praegu eriti kõrge, ning mis teeb ala pealtvaatajatele atraktiivsemaks. «Usun, et BMX Freestyle võetakse Tokyos väga hästi vastu ja ehk on tulevikus kavas ka mõni teine BMX Freestyle distsipliin,» ütles Kalmre tunnistades, et tegelikult on kõige populaarsem BMX distsipliin kindlasti tänavasõit ehk street.

«Naiste BMX pargi olümpiale jõudmine tundub endiselt ulmeline saavutus,» seletas Kalmre, kelle korraldatav Simple Session oli 2012. aastal esimene suurvõistlus, mis naiste BMX-i oma kavva võttis.

«Tol ajal ei tahtnud pea üksi võistlus naiste BMX-ist midagi kuulda. Nüüd aga on naiste BMX-i klass pea igal suuremal võistlusel ning hästi sõitvaid naisi on palju juurde tekkinud. Ning kaheksa aastat pärast esimest Sister Sessionit Eestis on tüdrukud olümpial – nende hulgas üks favoriite Minato Oike (Jaapan), kes sai 2020. aasta Simple Sessionil hõbemedali ning osales ka 2013. aasta Sister Sessionil.»

Naistest on suuremad soosikud veel 2020. aasta Simple Sessioni võitja Nikita Ducarros (Šveits) ja 2016. aastal Eestis võistelnud Hannah Roberts (USA).

Minato Oike. FOTO: Simple Session/Naoki Gaman.

«Julgen väita, et BMX-ist ja rulasõidust saab olümpial täielik magnet. Eriti veel Pariisis, kui loodetavasti ei ole enam piiranguid, areenil on ka publik ning sõitjad saavad rohkem näidata nende hingelt ja vaimult vabade alade tõelisemat palet,» rõõmustas Kalmre.

Meeste BMX Freestyle kvalifikatsioon toimub Eesti aja järgi 31. juuli hommikul kell 5:20 ning finaal 1. augusti hommikul kell 5:20. Naiste kvalifikatsioon on laupäeval kell 4:10 ning finaal pühapäeval kell 4:10.