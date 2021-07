Venelasele kulla kaotanud ameeriklane tõmbas käima järjekordse dopingusae

«Mul on 15 mõtet ja 13 tooksid mulle suure jama kaela,» vastas Murphy, kui talt küsiti, kas ta muretseb dopingu pärast. «See on nagu on. Ma proovin mitte sellele mõelda, aga see on väga suur vaimne koormus terve aasta jooksul, kui mõtlen, et pean ujuma võistlustel, mis ei ole puhtad,» vahendas kolmekordse olümpiavõitja sõnu Reuters.