Eeljooksus disklahvi saanud USA ja Dominikaani Vabariigi teatenelikud pääsevad siiski finaali

USA sai disklahvi, sest nad vahetasid teatepulka väljaspool selleks määratud ala, kuid USA kaebas otsuse edasi. Hiljem tuvastati, et USA sportlased suunas valele rajale võistluskohtunik ja nende finaalipääse taastati.

Dominikaani Vabariigi teatenelik sai disklahvi korrapidamatuse tõttu vahetusalas, kuid ka see otsus pöörati ümber. See tähendab, et Hispaania ja Saksamaa teatenelikud peavad oma koha tänases finaalis loovutama.