PM TOKYOS ⟩ Kogemustele rõhuv Maicel Uibo: olümpiamedaliks tuleb teha 8700 punkti

Kaks aastat tagasi Doha MMil hõbeda võitnud dekatleedi hooaja algus polnud eriti särav. Mai lõpus Götzises piirdus ta 8157 punktiga. Paar nädalat tagasi jäid Bahamal üksikalade tulemused samuti üsna keskpäraseks. Uibo pole aga põrmugi mures.

«Pole mõelnudki, et head tulemust pole all. See pole teema. Loeb praegune olukord. Kuu, nädal või kolm aastat tagasi toimunu ei oma tähtsust,» ütles 28-aastane Uibo pressikonverentsil.

Meie mees jõudis Jaapanisse plaanitust nädal hiljem, sest USAs Orlandos ei lubatud tema teibaid lennukisse. Uibo sõnutsi selgub alles võistluse käigus, kui suure jälje väike tagasilöök jätab: «Kui kõik läheb hästi, siis ei mõtle sellele üldse.»

Tervikuna hindab Uibo oma seisundit heaks. Tema isiklik rekord 8604 punkti pärineb tunamullu oktoobrist, Doha MMilt. Plaan on see tulemus üle lüüa.

«Kogemus ja vanus võiks praeguseks juba minu kasuks töötada. Olen tiitlivõistlustel päris palju käinud. See võiks olla mu tugevam pool. Loodan, et ka füüsilised on kõik vinks-vonks,» arutles Uibo.

«Vahet pole, mis võistlus on, lähen isiklikku rekordit tegema. Väiksemaid eesmärke sportlasena ei sea kunagi. Isegi n-ö treeningvõistlusel annad endast sisimas maksimumi. Loodan, et see suhtumine toob hea tulemuse. Mõnikord õnnestub, teinekord mitte.»

Milline resultaat annaks Tokyos medali? «8700 peaks ära tegema,» arvas Uibo.