PM TOKYOS ⟩ Olümpiadebütant, maailma edetabeli viies, Karel Tilga: raske töö on nüüdseks tehtud

Koos eakaaslase Johannes Ermiga anti vormile viimast lihvi Jaapani linnas Sakus. «Üldiselt nii vähe enne olümpiat on rasked töö juba tehtud. Põhiline on nüüd väljapuhkamine, et keha oleks valmis kaks päeva pingutama,» selgitas Tilga neli päeva enne starti.

Suurvõistluse pingest ta end häirida ei lase. «Iga kümnevõistluse eel on ärevus, midagi suuremat praegu ei tunne. Aga ärevus on hea, sest see tähendab, et oled valmis,» sõnas Tilga ja lisas, et uue kogemuse olümpia igal juhul pakub. «Kindalasti on teistmoodi. Paari ruutkilomeetri peale on koos 10 000 maailma parimat sportlast.»