PM TOKYOS ⟩ Olümpiadebütant Johannes Erm: olen ärevil, aga oskan seda ära kasutada

«Arvestades kevadel toimunut, on vorm super. Kas just rekordivorm – seda ei oska öelda,» sõnas 2019. aastal juunis isikliku tippmargi 8445 punktini viinud Erm.

«Siiani on kõik kümnevõistlused hästi väja tulnud, olen saanud ka seitsmevõistlust teha. Ma ei muretse,» märkis olümpiadebüüdiks valmistuv Erm. «Ärevust natuke on, aga usun, et suudan seda ära kasutada. Kõigil noortevõistlusel on seni hästi läinud.»