Nabi asemel olümpiale saanud Vititin: üks matš korraga, vaatame kaugele jõuan

Pühapäeva varahommikul kuni 130 kg kaaluvate meeste kategoorias võistlust alustav Vititin on Tokyo võistlus- ja treeningtingimustega rahul. «Siin olümpiakülas on jõusaal olemas, kõik on olemas. Mati peal oleme saanud ka käia. Sinna on 40 minutit sõitu, aga bussiga saab käia ja kõik on korras,» selgitas Vititin Kanal 2-le antud intervjuus.

Kuigi Jaapani kliima on niiske ja kuum, siis maadlejate võistlused toimuvad konditsioneeritud spordihallis ja see otseselt rolli ei mängi. Millised on aga õlavigastused paranenud ja viimati 2019. aastal võistlustel osalenud Vititini ootused? «Mul ausalt öeldes ei olegi. Võtan ühe matši korraga, vaatame kaugele jõuan.»

Kahe aasta eest kreeka-rooma maadluse Euroopa meistrivõistlustel viienda koha saanud Vititin möönis, et olümpiale pääsemine tuli talle ootamatult, kuid ta on võistluseks valmis. «Tuli ootamatult küll. Märtsis ma hakkasin valmistuma selle eesmärgiga, et ma maadlen siin,» selgitas maadleja.