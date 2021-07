PM TOKYOS ⟩ Nurme: käest kinni me üle finišijoone ei tule. Fosti: seda kindlasti mitte!

Nurme ei teinud saladust, et Fostile kaotamine oleks põrumine. «Sport on üsna teaduslik. Kui mind ja Romani võrrelda, siis mul on eeldused kiiremaks jooksuks. Talle kaotamine oleks ebaõnnestumine,» sõnas Nurme.

«Rios sa kaotasid, nüüd tuleb sul see tasa teha,» tuletas Fosti omakorda meelde, et lõpetas viis aastat tagasi olümpiamaratoni 61. ja Nurme 63. kohaga.

«Rios olin ma algaja maratoonar, üheksa kuud jooksnud. Täna on seis teine. ahan võita. Väga!» vastas Nurme.

Tundub, et Fosti jaoks ei ole kaasmaalase alistamine niivõrd oluline. Tema eesmärk on Nurmet hoida silmaulatuses ning lõpetada enam-vähem üheskoos. «Vahet pole, kumb ees,» ütles ta.

«No käest kinni me üle joone ei tule,» teatas Nurme. «Ei, seda kindlasti mitte!» vastas Fosti.

Erinev ettevalmistus

Maratoonarite viimaste kuude ettevalmistus on üsna erinev. Juuni keskpaigas võistles Fosti Rumeenias ja Itaalias ning harjutas seejärel viis nädalat Keenias. «Korra nädalas käisin madalamal kuumemas kliimas, enamasti olin aga 2400 m peal, kus oli suhteliselt jahe. Päeval 17 – 20, öösel 10 – 12 kraadi. Treenimiseks oli hea, aga viimastel päevadel juba mõtlesin, et hea oleks soojemasse kliimasse tulla,» rääkis ta.

31.07.2021, TokyoFoto Tairo Lutter, Postimees FOTO: Tairo Lutter

Varasemalt on Nurme tiitlivõistlusteks valmistunud USAs Colorados, ent koroonapiirangut tõmbasid tänavu plaanile vee peale. Alates maikuust on ta harjutanud hoopis Tartus. Ta sai kasutada Tartu Ülikooli alpituba, võimalus olnuks kasutada ka kliimakambrit, kuid Eestist üle käinud kuumalaine tõttu polnud selleks vajadust.

«Ütleksin, et olen punktis, kus võin öelda, et mul on olnud ideaalsed tingimused, et teha hea sooritus. Edasi on juba malemäng, kuidas see vorm realiseerida,» ütles Nurme.

Olümpiamaraton joostakse Tokyost 832 km eemal Sapporos, kus kliima on pikamaajooksjatele inimlikum. Eestlased loodavad, et võistluspäeval on taevas pilvine, mis teeks võistlemise lihtsamaks. Kui aga päike lõõmab, siis pole ka midagi lahti. Meie mehed mõtlesid juba aastaid tagasi välja, kuidas kuumaga võidelda.

«Leiutasime päris hea strateegia. Paneme nokamütsi sisse kilekotiga jääd. Igas joogipunktis, kus on abipersonal, vahetame nokamütsi ära. Algul on müts mõnusalt külm ning hakkab seejärel sulama. Uues joogipunktis vahetame nokatsi välja. Eks peame veel koosolekul kõik paika panema, võib-olla on veel mõni uus nipp,» ütles Fosti.

Sapporos abistab Eesti maratoonareid kolmeliikmeline tiim. Kohal on Fosti treener Toomas Tarm, Nurme treener Mark Misch ja füsioterapeut Peeter Nigol. Fosti avaldas lootust, et ehk annavad korraldajad omalt poolt appi ka ühe kohaliku.

«Nad tähendavad meile väga palju. Et olümpiakomitee nad Sapporosse kaasa saadab, on meie jaoks väga suur kingitus. Meile on loodud tingimused anda endast parim,» avaldas Nurme EOK-le ja abipersonalile tänu.

Fosti püüab pilke

Küsimusele, millist aega meestelt oodata võib, väga konkreetset vastust ei saanud. Nurme avaldas lootust, et ehk õnnestub joosta isikliku rekordi lähedale. «Kui räägime maratoni ideaaltingimustest, siis need on 10 - 12 kraadi. Siin on temperatuur kaks korda kõrgem. Arvestades meie isiklikke rekordeid, siis oleme võimelised sinna lähedale jooksma. Võib-olla mitte samasse minutisse, aga 10 minutiga ka sisse ei saa,» sõnas Nurme, kelle tippmark on 2:10.02.

Fosti, kelle isiklik rekord on 2:10.46, lubas endast kõik rajale jätta ning soovitas füsioterapeudil juba nuuskpiiritus valmis panna. «Kahjuks meditsiinipersonali kaasas ei ole, aga füsiole ütleks, et hoia nuuskpiiritus kindlasti lähedal.»

Pressikonverentsil püüdis Fosti pilke uhke olümpiateemalise soenguga. «Eestlased on olümpial alati hästi tagasihoidlikud olnud. Mõtlesin, et tooks meid natukene rohkem esile. Sellepärast lasingi kuumaverelistel keenialastel endale ühe ilusa soengu lõigata,» avas Fosti tausta.