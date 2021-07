Video ⟩ Kettavägilane Stahl avas Rootsi koondise (kuld)medaliarve

«Imeline, ma olen ülimalt õnnelik,» sõnas värske olümpiavõitja pärast kuldmedali kaela saamist. «Teekond selleni hõlmas endas palju tööd, kuid ka lõbu. Ma olen äärmiselt uhke. Mu treeningpartner [hõbedamees Simon Pettersson] on samamoodi väga palju vaeva näinud. Meil on üheskoos väga tore olnud. Ma soovin tänada oma treenerit, et ta on meisse kogu see aeg uskunud,»