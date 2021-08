Epp Mäe: nüüd tuleb jaapanlannale pöidlaid hoida

Mäe oli olümpiaturniiriks hästi valmistunud, kuid talle lihtsalt ei sobi Minagawa vastu maadelda. Kuna üksteisest elatakse väga kaugel, siis mõõtu ei saa liiga tihti nad omavahel võtta. «Ta on kõige ebamugavam vastane minu jaoks. Pole kuigi kerge leida kohti, kus rünnakule asuda. Korra sain ta jala kätte, ent lõpuni ei suutnud viia seda võtet. Ta on lühike ja jässakam,» alustas eestlanna intervjuud.

Nüüd peab Mäe lootma, et Minagawa suudaks olümpiafinaali jõuda. See selgub juba täna ning sel juhul saaks eestlanna jätkata võistlust lohutusringis. «Nüüd tuleb hoida pöidlaid jaapanlannale. Tunne oli hea, aga siin on konkurents niivõrd tihe, et siin ei oska olümpiavõitjat küll ennustada,» lõpetas Mäe.