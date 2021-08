Epp Mäe: jaapanlanna on mulle ebamugavaim vastane

Ning noist oli üks tituleeritum kui teine. 2019. aastal Nur-Sultanis peetud maailmameistrivõistlustel oli Mäe veerandfinaalis alistanud Rio olümpiavõitja Erica Wiebe 4:3, nüüd Tokyos jäi ta avaringis peale 5:4. Nur-Sultanis tuli poolfinaalis tunnistada jaapanlanna, hilisema hõbedanaise Hiroe Minagawa 7:0 paremust, nüüd Tokyo olümpia veerandfinaalis jäi too peale 3:0.

Mäe nentis Minagawa kohta: «Ta on endiselt mulle selles kaalus kõige ebamugavam vastane. Ma ei suutnud teda lahti harutada, otsisin, mis ma otsisin.»

Seejärel Mäe kommenteeris «peaaegut» lakooniliselt: «Peaaegust on olümpial vähe.

Jaapanlanna on lühike, kompaktne, oma jässakuse juures liigub ta väga hästi, ei lase kuhugi külje peale pääseda. Talle on väga raske ligi pääseda, teha rünnakut, mis viib punktideni. Otsisin lõpuni, ei tohi mõelda, et sa ei saa siin midagi teha.»