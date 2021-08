Koroonareegleid rikkunud Gruusia sportlased pidid Tokyost lahkuma

Mõlemad Gruusia judokad said olümpiamängudelt kaela hõbemedali. Margvelashvili pidi -66 kg kaalus tunnistama jaapanlase Hifumi Abe paremust, Shavdatuashvili jäi -73 kg kaalukategoorias alla Abe rahvuskaaslasele Shohei Onole.

Pärast võistlusi said sportlased Tokyos väidetavalt kokku ühise tuttavaga, kellega koos käidi kohalikke vaatamisväärsusi vaatamas. Praeguseks on mõlemad Gruusia judokad jõudnud tagasi kodumaale.

Portaali Inside the Games andmetel on Gruusia saatkond vabandanud. Kuigi tavaliselt poleks sportlaste vaatamisväärsustega tutvumine midagi erilist, siis tänavu on neil keelatud Tokyos niisama ringi käia. Sportlased, kes neid reegleid rikuvad, võidakse mängudelt enneaegselt koju saata.