Trikiratturid tegid Tokyos ajalugu, medaleid teenisid mitmed Eestiski võistelnud sportlased

Logani esimest skoori keegi ületada ei suutnudki ning võistluse viimast sõitu läks Logan tegema juba teades, et on olümpiavõitja. Ülejäänud poodiumikohtadele käis tihedam võistlus. Nii Venetsueela Daniel Dhers, Briti Declan Brooks kui ka Costa Rica Kenneth Tencio konkureerisid väga tugevalt,» selgitas Eesti suurima rula- ja BMX ürituse Simple Session korraldaja Risto Kalmre.

BMXi-teemade ekspert Risto Kalmre sõnul on trikiratturite tee olümpiale on olnud pikk ja konarlik. «Alguses olid üsna mitmed nende alade profid sellele tugevalt vastu, et massikultuur olümpiamängude näol need loomingulised ja vabadust ülistavad alad nii-öelda ära omastab,» selgitas Kalmre.