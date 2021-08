Ekspert: suur raha on Venemaa spordile mõjunud katastroofiliselt

Ivanitski hinnangul on raha võim rahvusvahelises spordimaailmas ja ka olümpialiikumises läinud liiga suureks. «Suur raha on Venemaa spordile mõjunud katastroofiliselt. Seda on näha jalgpallis. Meie jalgpallurid pole enam sportlased, vaid ärimehed,» põrutas ta Soome rahvusringhäälingule (YLE) antud intervjuus.

Tokyo olümpiamängudel maadlusülekandeid kommenteeriv Ivanitski tahab, et au ja kuulsusega kaasnevad rahasummad langevad tagasi mõistlikule tasemele. «Tasakaal peab olema paigas. Edusamme tuleb tunnustada, aga sportlaste rahasse uputamine on vilets.»

58-aastane Vladimir Ivanitski on 1964. aasta Tokyo olümpiamängudel kuni 97 kg kaalunud meeste vabamaadluse kuldmedalisti Alexander Ivanitski poeg. Ta leiab, et Venemaal on maadlus populaarne, kuid on omad põhjused, miks on see eriti levinud just väiksemates ja eraldatud piirkondades.