PM TOKYOS ⟩ Jacobs: treener ütles, et suudan joosta 9,8. Vastasin, et see on võimatu

«See on imeline ja oli minu unistus. Mul pole sõnu, et seda kõike kirjeldada. Panin kogu energia suurele finaalile ja see nüüd siis juhtus,» ütles Jacobs Kanal 2-le antud intervjuus.

Jacobs on võimeline kiiresti jooksma ning mehe kõik jooksud olümpial olid eneseületused. «Unistasin sellest hetkest 20 aastat. Töötasin kõvasti, et seda unelmat ellu viia. Tegin tugevasti oma jalgadega ja ka vaimuga tööd.»

Igal sportlasel on mõttes mingisugune unistus, millist aega ta tahab kunagi joosta. Millist aega lootis Jacobs enne finaali? «Treener ütles, et suudan joosta 9,8. Aga ma ütlesin talle, et ei, see on võimatu. Aga ta ütles, et olen selleks võimeline ja ma tegingi selle ära. Uskumatu. Alguses oli aega lausa 9,79 ja olin ikka täitsa pöördes ja õnnelik. Kui aega muudeti, siis ma jäin ikkagi õnnelikuks.»

Pronksmedali võitnud 26-aastane kanadalane Andre de Grasse teenis selle autasu juba teist olümpiat järjest. 2018. aastal jalga vigastanud de Grasse on nüüd võistlustules tagasi ning jäi kokkuvõttes Tokyo mängude algusega rahule. «Olen õnnelik, et olen tagasi. Vigastused on võtnud oma aja. Mul on hea meel, et olen vigastustest üle ja olen taas terve. Tahab iga aastaga paremaks saada. Tunnen, et mul on veel nii mõndagi varuks. Tänane polnud minu parim võistlus, kuigi jooksin isikliku rekordi. Tunnen, et võin saada veel paremaks.»