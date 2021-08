PM TOKYOS ⟩ Olesk uut moodi olümpiapingest: üritasin kõike kontrollida, aga samas tekkis kaos

Kvalifikatsiooni avapäeval 284 silma lasknud eestlane parandas teisel päeval tulemust nelja punkti võrra ning lõpetas olümpiamängud 572 (avapäev 95-94-95, teine päev 99-96-93) silmaga. Tema isiklik rekord sel alal on 586 silma.

Eile nentis Olesk, et ei suutnud tervikpilti kokku panna ning tal puudus kontroll laskude üle. «Täna nii palju pealtvaataja rollis ei olnud, täna oli relv ikkagi minu käes ja mina juhtisin teda. Selline okei lõpp olümpiale,» sõnas Olesk.

Tokyos võistles Olesk kahel alal. 10 m õhupüstoliharjutuses teenis ta 33. koha, olümpia kiirlaskmises on lõppkoht veel selgumisel. «Terve olümpia võib kokku võtta sellega, et kümme oli mõlemas harjutuses lihtsalt liiga väike. Mõlemas harjutuses oli mitmeid 9,9 ja 9,8 laske, mis võtavad suure tüki kogusummast, aga samas suur viga ei ole. Nägin vaeva, tegin oma töö ära, aga tulemus on seekord natukene väiksem,» nentis ta.