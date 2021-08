ROK kinnitas: Venemaa sportlased pole Tokyos andnud positiivseid dopinguproove

Varasemalt on ROKi president Thomas Bach kinnitanud, et Venemaa sportlastesse tuleb suhtuda täpselt samamoodi, nagu kõikide teiste riikide koondislastesse. «Nad on läbinud kõik kvalifikatsioonid ja testid. Venemaa olümpiakomitee austab neid sanktsioone, mille on neile seadnud maailma antidoping (WADA),» ütles Bach Saksamaa agentuuri DPA andmetel.