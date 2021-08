Sloveenia meedia tiris Eesti kergejõustiklanna suurde skandaali

Olümpiamängudel kettaheites viienda koha saanud 22-aastane Čeh võistles Tokyos treenerita. «Meil olid erinevad vaated, kellega võin treenida ja kellega mitte. Ta nõudis, et ma ei tohi oma tüdruksõbraga koos olla. See oli peamine põhjus, miks meie koostöö lõppes,» ütles Čeh väljaandele STA.

Tema treener Rajheri sõnul ei suutnud Čeh aga sporti ja eraelu eristada. «Ta ütles, et muudan tema elu õnnetuks. Võib-olla olin veidi otsekohene, kui ütlesin, et ta ei tohi Oreliga koos treenida, sest ta häiris teda treeningutel. Ta ei suutnud leppida, et tippsportlasena treenimisel on teatud tingimused. Olen endiselt valmis temaga koostööd jätkama, ent olen põhimõttekindel ning mul on omad reeglid. Ootan nende täitmist nii temalt kui ka teistelt,» sõnas Rajher.

Endisel Eesti vasaraheite rekordiomanikul, 24-aastasel Orelil on asjast oma nägemus. Tema hinnangul on Sloveenia meedia talle liiga teinud. «Mind ei ole kunagi nii palju ahistatud ja ähvardatud nagu viimastel kuudel. Minult on röövitud inimõigused, mind sunniti oma peigmehest lahku minema,» kirjutas Orel Instagrami ning lisas, et mõistagi ei kavatsenud ta provokatsioonidele alluda ning on jätkuvalt oma peigmehega koos.

«Ma ei ole kordagi püüdnud oma peigmehe ja tema treeneri vahele kiilu lüüa. Olen teda toetanud ning püüdnud olukorrale lahendust leida. Hoolimata sellest, et nägin, kuidas nad püüavad teda manipuleerida. Viimase lükkena lasid nad (Čehi treener ja mänedžer) kirjutada loo, mis rääkis sellest, kuidas mina treenerilt tema sportlase röövisin. Mul pole kunagi nii piinlik olnud. Mitte ükski asi selles loos ei vasta tõele. Ma ei kavatse lasta end niimoodi kiusata,» teatas Orel.

Eestlanna sõnul mõjus kogu skandaal Čehile laastavalt. «Ma ei ole kunagi sundinud poiss-sõpra enda jaoks midagi tegema. Olen alati olnud professionaalne ning seadnud treeningud esikohale. Olin ka ise olümpiakursil, kuid paraku polnud ma vaimselt piisavalt tugev selle lollusega toime tulemaks ega suutnud olümpiale pääseda,» sõnas ta.