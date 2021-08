Vastu tahtmist lennujaama viidud Valgevene sportlane veetis seal öö

«Peatreener tuli minu juurde ja ütles, et ülevalt poolt anti käsk mind võistluselt eemaldada. Nad tulid kell 5 õhtul minu tuppa ja ütlesid, et ma asjad pakiks ning viisid mind lennujaama,» rääkis Tsimanovskaja, kuidas olukord välja nägi.

Kuigi hetkel pole täpselt teada, kus naine on, siis Tokyo olümpiamängude korraldajad ja Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK kinnitasid, et temaga on kõik korras ja ta on tuvalises asukohas.