Suurfavoriit USA langes Tokyos konkurentsist

Kuigi mäng kulges suuremalt jaolt USA naiste taktikepi all, siis ainsa värava lõi 75. minutil hoopis kanadalanna Jessie Fleming, kes realiseeris VAR-iga antud penalti. Kanada polnud suutnud USA naiskonda võita alates 2001. aastast.

«Meil ei olnud täna lisakäiku. Tegime liiga palju eksimusi. Loomulikult ei taha me Kanadale kaotada. Ma isegi ei mäleta, et oleksin neile ise kunagi kaotanud, mis muudab asja eriti valusaks. Me ei mänginud oma taset välja,» sõnas USA koondise tähtmängija Megan Rapinoe peale kohtumist.