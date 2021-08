Taani trekiratturid kasutavad olümpial imerelva

Põhjus muidugi selles, et iga tuhandik on arvel ja mida aerodünaamilisem, seda hõlpsam on soovitud tulemust saavutada. Taani koondis hoiab enda käes jälitussõidu maailmarekordi 3.44,672. Esmaspäevases kvalifikatsioonis sõideti uus olümpiarekord 3.45,014. Rio olümpiast alates Suurbritannia meeskonna käes olnud rekord purustati enam kui viie sekundiga.