PM TOKYOS ⟩ Rasmus Mägi olümpiafinaalist: vähe on asju, mis võtavad sõnatuks, aga see oli üks neist

«Sellise jooksu iseloomustamiseks on vähe sõnu. Arvan, et see on läbi ajaloo üks kergejõustiku suuremaid, võimsamaid ja fenomenaalsemaid sooritusi. Ala spetsialistidele, fanattidele on päriselt ka hoomamatu aeg,» tunnustas Mägi konkurenti. «Aeg alla 46 sekundi... Vähe on asju, mis sõnatuks võtavad, aga see oli üks neist!»

Kuidas jääb aga meie mees rahule enda esitusega? «Teadsin, et üheksandal rajal hakkab tagakurvi osa venima. Tõkete asukohad on teiste radadega võrreldes erinevate kohtade peal. Midagi kerget polnud, aga samas oli üheksas rada hea, sest kedagi ees polnud,» harutas Mägi jooksu pulkadeks. «Arvan, et võtsin endast välja nii palju kui andis.»

Võistluse eel oli stardirivi üsna hirmuäratav. Mägi oli ainus, kelle isiklik rekord ja hooaja parim tulemus ületasid 48 sekundi piiri. Sellele vaatamata õnnestus üks konkurent ära hammustada, seljataha jäi itaallane Alessandro Sibilio (48,77).

«Kiirus vaadates, on selge, et tegemist on sprindiga. Ma ei taha sellest rütmist liiga palju rääkida, jääb mulje jo-le-mi korrutamisest. Jookseme maksimaalsel kiirusel, arvestades oma sammu pikkust, väsimuse astet. Fenomenaalne ja maksimaalne pingutus. Rütm on üks asi, aga sellele pole mõtet liiga palju keskenduda,» kirjeldas Mägi emotsioone.

«Vastased olid ka sellised, kelle vastu lõppuponnistus nii palju välja ei paista või torka esile. Nõrga lõpuga mehi siin polnudki. Võib-olla viimane tõke polnud parim, tuli kerge lennuk ega saanud jalga päris hästi maha. Aga jooksu koosseis oli uskumatu. Pigem tuleb jooksuga rahul olla ja 47 sekundist ei jäänud ka väga palju puudu.»

Tase oli tõepoolest võimas. Teiseks jäänud jänki Rai Benjamin purustanuks Warholmi puudumisel varasema maailmarekordi (46,70) 53 sajandikuga, pronksi võitnud brasiillane Alison dos Santos sai kirja 46,72. Kaks viimast püstitasid ka maailmajao rekordi.

«Olen õnnelik, tänulik... Palju emotsioone. Tore, et otsustati aasta hiljem ikka olümpia ära pidada. Kõik mehed on rivis. Need ajad, mis joosti. Olla osa sellest,» võttis Mägi Tokyo mängud kokku väga positiivselt.

Tulevikku vaatab ta motiveeritult. Mägi tunnistab, et Warholmi ja Benjamini sugused mehed teevad 400 meetri tõkkejooksu väga atraktiivseks ning huvitavaks. Meie mees kavatseb võistelda nii kaua, kuniks säilib ala osas põnevus ka tal endal.

Kindlasti sihib Mägi 2024. aasta Pariisi olümpiat. Pikemat ja emotsionaalset lugu Eesti rekordimehest saab lugeda mõne aja pärast Postimehe veebist ning homsest paberlehest.