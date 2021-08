Benjamin: tegin vea, mis läks kalliks maksma. Warholm: siis sa poleks pidanud seda olümpial tegema

400 m tõkkejooksu finaal kujunes äärmiselt kõrgetasemeliseks, sest kaheksast finalistist kuus jooksid mingit sorti rekordi. Olümpiavõitja Karsten Warholm püstitas maailmarekordi (45,94), hõbemedalist Rai Benjamin (46,17) ja pronksmedalist Alison dos Santos (46,72) vastavalt Põhja-Ameerika ja Lõuna-Ameerika rekordi.

Rahvusrekordiga said hakkama neljandana lõpetanud Briti Neitsisaarte jooksja Kyron McMaster (47,08), kuuendaks tulnud Türgi sportlane Yasmani Copello ning seitsmenda koha teeninud eestlane Rasmus Mägi (48,11).

Karsten Warholm parandas maailmarekordit koguni 76 sajandikuga. FOTO: Tairo Lutter

«Mul läheb nüüd mõnda aega, et aru sada, mis täpselt juhtus. Saan öelda nii palju, et mul on hea meel olla osa ajaloost. Tõenäoliselt oli see olümpiaajaloo parim jooks. Ma ei usu, et isegi Usain Bolti maailmarekord (9,58) selle üle trumpaks,» sõnas ameeriklane Benjamin.

«Kui te oleksite öelnud, et jooksen 46,1 ja kaotan, oleksin teile ilmselt peksa andnud. Oleksin teid tagasi oma tuppa saatnud. Kui aga nägin tablool aega 45,9, ütlesin «mida kuradit». Siis nägin enda aega ja mõtlesin, et see ei ole lihtsalt reaalne, et ma sellise ajaga kaotan,» jätkas ta.

Nagu selgub, jäi Benjaminil veel varu, sest neljandal tõkkel tegi ta eksimuse. «Rammisin tõkkesse sisse ja seetõttu ei suutnud viiendat tõket joosta niimoodi nagu pidanuks. Olin talle juba lähenemas, aga eksimus maksis mulle kätte,» avaldas ameeriklane.

Warholm ei hakanud konkurendi juttu pikemalt kommenteerima, ent sõnas: «Kui see viga läks talle maksma kuldmedali, siis ta poleks seda pidanud olümpial tegema.»

Benjamin lisas, et maailmarekordi jooksnud Warholm on imeline talent ning tal tuleb kaotus lihtsalt alla neelata. «Sportlasena teeb kaotus haiget, aga sport on juba selline. 2022 MM toimub juba Oregonis, minu tagahoovis. Siis tuleb 2024 Pariisi olümpia. Ees ootavad põnevad ajad.»