Olümpiaajalugu: transsooline sportlane võitis esimese medali

Kanada koondis kindlustas endale olümpiamedali esmaspäeval, mil poolfinaalis suudeti alistada suurfavoriit USA 1:0. Nõnda on selge, et Kanadale kuuluvad vähemalt hõbemedalid. Nende koosseisu kuulub ka Quinn, kes selgitas möödunud aastal, et on transsooline ja muudab just ka perekonnanime.