PM TOKYOS ⟩ Eesti kümnevõistlejate keeruline olümpia: Uibol pole kiirust, Ermil napib vormi, Tilga võitleb vigastusega

Uibol on kolme alaga koos 2419 punkti, isikliku rekordi graafikule kaotab ta 141 silmaga. 100 meetrit läbis ta 11,32ga, kaugushüppes läks kirja 7.37 ja kuulitõukes 13.95.

«100 natuke aeglane, kaugus selle kiiruse pealt oli päris okei ja kuul läks aia taha. Tehniliselt ebaõnnestusid paar asja ja nii ei lenda see raudmuna kuhugi. Spordi üks osa,» tunnistas Uibo, kes tõdes, et kiirusele on pitseri vajutanud erinevad tervisemured.

«Olen kunagi üldse kiire olnud? Eks kümnevõistluses on ikka igasugu vigastusi siin-seal ja hunnikuga. Kui kiiresti joosta ei saa, siis kiireks ei saa ka.»

Sellele vaatamata MMi hõbedamees masti maha ei lase. «Mis siin ikka nukrutseda, tuleb võistlust nautida. Isegi kui tulemus pole päris loodetud,» sõnas Uibo, kes enne 1500 meetri jooksu ei kavatse kogusummale mõtlema hakata.

Debütandi Ermi ettevalmistusse jättis suure augu talvine pöiavigastus. Tal on kolme alaga koos 2517 punkti ehk võrreldes rekordvõistlusega (8445) -227 silma. Avaalal sai ta kirja aja 11,04, kaugushüppes 7.36 ja kuulitõukes 14.60.

Johannes Erm. FOTO: Tairo Lutter

«Muljed on head. Areen on nii võimas, et saab võistlust nautida. 100 meetris ei saanud pakkudelt välja, aga kõik muu on väga kenasti välja tulnud,» sõnas Erm.

«Alguses kartsin, et pean kauguses ühe katsega piirduma, aga Risto [Jamnes] on teibiga teinud nii head tööd. Kõik kolm katset sai kenasti valuta ära teha,» jätkas ta. «Arvan, et tulemused jäävad kevadel vahele jäänud trennide taha.»

Oluliselt lihtsamaks ei lähe. «Kõrgust hüppan vale jalaga, millega on mu rekord 1.90. Arvan, et selle peaks alistama. Homme on vaja teivast ka hüpata, ei taha üle panna,» selgitas Erm.

Tilga jaoks hakkas olümpiavõistlus viltu vedama juba enne 100 meetri starti. Nimelt vigastas ta soojendusel vasaku reie tagaosa. «Teadsin juba starti minnes, et midagi head sealt ei tule. Ja ei tulnudki. Kahjuks ei lase reis sajaprotsendiliselt sprintida ega hüpata,» sõnas staadionisirge 11,31 sekundiga läbinud kümnevõistleja.

Et vigastada sai Tilga tõukejalg, piirdus ta kaugushüppes vaid kahe katse ja 6.77-ga. Kuulitõukes läks kirja 15.25. «Nüüd tuleb lihtsalt mitte midagi pooleks tõmmata ja üritada võimete piires kümnevõistlus lõpuni teha,» seadis Tilga endale edasiseks eesmärgid.

Karel Tilga. FOTO: Tairo Lutter

Eestlane avaldas lootust, et lõunapausil õnnestub ehk jalg paremasse konditsiooni saada. «Mihkel (Mardna, koondise arst – toim) vaatas jala üle, aga väga midagi ei öelnudki. Midagi pooleks pole, lihas on lihtsalt ära tõmmatud. Nüüd tuleb paari tunniga kõikvõimalikud protseduurid ära teha,» sõnas ta.