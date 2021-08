Van Der Plaetsen jooksis liigselt pakule peale ja viimane samm maandus täpselt selle peale. Belglase jalg jäi aga seal nii õnnetult, et ta vigastas ennast ja lendas nägu ees liiva sisse maha. Võistlus jäi tema jaoks pooleli ja hilisematelt piltidelt on näha, et ta lahkus võistlusareenilt ratastoolis.