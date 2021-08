Koroonaviirusega nakatunud valitsev Euroopa meister peab Tokyosse isolatsiooni jääma ka pärast lõputseremooniat

«Arstid tegid lisatesti, kuid ka see oli positiivne. Ta saadeti juba varasemalt eneseisolatsiooni ning ta peab viibima seal eeldatavalt kaks nädalat. Ta tunneb end endiselt hästi ja ühtegi tõsisemat sümptomit pole,» sõnas Venemaa olümpiadelegatsiooni juht Anderi Konokotin.

Tšernjaševa läks selgelt olümpiamängudele medali mõtetega. Vaatamata sellele, et tal on vanust ainult 19 eluaastat, siis on ta valitsev Euroopa meister. 2018. aastal võitis ta noorte olümpiamängudel karates hõbemedali.