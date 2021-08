«Kõrguses läks hunnikuga punkte kaduma... Kõrgus ja teivas on kaks väga kallist ala. Ja need on minu n-ö leivanumbrid, aga täna väga polnud seda leiba,» tunnistas võrreldes rekordvõistluse 2.17ga 15 sentimeetrit kehvema tulemuse saanud Uibo.