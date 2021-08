Mis on lõunanaabrite mitmel rindel saavutatud edu saladus? «Rannavõrkpall on meil juba pikka aega olnud üsna menukas, kuid Londoni olümpial võidetud medaliga suurenes populaarsus veelgi. Meil on head treenerid, kes on välja töötanud meie mängijatele sobiva metoodika. Nii neidude kui ka noormeeste seas tuleb alt juuniore peale. Kõige enam teeneid on treener Genā​dijs Samoilovsil,» rääkis pärast Pļaviņši ja Tocsi kohtumist intervjuutsoonis mängijaid oodates Läti ajakirjanik Uldis Strautmanis Postimehele.