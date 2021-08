Pidu Austraalia koondise kojulennul läks tõeliselt üle käte

Japan Airlinesi pardale istusid Austraalia jalgpalli- ja ragbikoondise mängijad, kellele lisaks oli veel seitsme spordiala esindajat. Kahjuks ei suutnud just kahe esimese koondise mängijad enda alkoholitaluvust adekvaatselt hinnata.

Austraalia olümpiakomiteel on mõistagi sportlaste tegevuse pärast häbi. «Mõistagi pole selline käitumine aktsepteeritav ja ei esinda meie seatud standardeid,» sõnas Austraalia olümpiakomitee asepresident Ian Chesterman. «Ragbimängijad ja jalgpallurid on muidu head inimesed, kuid osa neist tegi hetkel valesid valikuid. Tegemist on noorte inimestega ja loodetavasti tulevikus suudavad nad sarnaseid vigu vältida.»