VIDEO ⟩ Olümpiarekordiga kuulitõuke võitnud ameeriklane pühendas kuldmedali lahkunud vanaisale

Esikoha noppis suurfavoriidina starti tulnud Ryan Crouser, kes on juba tänavu maailmarekordit uuendanud. Just viimasel katsel juba olümpiavõitjana näitas USA vägilane oma parimat minekut. Tema katse kandus lausa 23.30 peale, mis jäi ainult seitse sentimeetrit lühemaks maailmarekordist. Siiski oli see kindlalt parem 22.52-st, mis tähistas enne olümpiarekordit.