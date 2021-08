PM TOKYOS ⟩ Uibo rekordvõistlusele eelnes magus uinak: nagu oleks kaks päeva maganud

Uibo tegi kolm katset ka kõrgusel 5.60, kuid need polnud eriti lootustandvad. Samas ei tundu ka selle alistamine sugugi võimatu. «Vajab hüppamist. Ma ei tundud, et seda ei saaks hüpata, aga täna veel mitte.»

«Tõkked... Umbes selline nagu need kaks päeva on olnud: kiiruslikku plahvatuslikkust on natuke vähe. Polegi kõige hullem jooks, aga püssirohtu miskipärast pole,» arutles Uibo. «Ketas sama. 46.38 väga ei eruta, aga on parem kui 43 meetrit.»