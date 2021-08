PM TOKYOS ⟩ Vigastuse seljatanud Erm: kaks kuud tagasi polnud ma kindel, kas saan olümpial võistelda

23-aastase dekatleedi ettevalmistusse jättis korraliku augu veebruaris saadud pöiavigastus. Kaks ja pool kuud tagasi tegi ta alles esimesed sörgisammud. «Ma polnud üldse kindel, kas saan siia tulla. Valasin kuus sada tundi selle hüppeliigese peale. Juuni lõpus tegin esimesed korralikud sprindisammud. Arvestades seda, on kõik super olnud,» sõnas Erm, kes kogus olümpiadebüüdil 8213 punkti.

Pärast teivashüpet sõnas Erm, et ei soovi punktiseisu vaadata, sest see muudab võistluse nautimise raskeks. Puhkepausi ajal sai ta poolkogemata oma punktisumma ja koha siiski teada. «Tahtsin sportlaste ruumis vaadata, mis kell odavise algab. Seal on nii palju tabloosid, kogemata nägin ära,» sõnas ta muiates.