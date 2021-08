PM TOKYOS ⟩ Võimast odakaart näidanud Tilga: ma ei oska seda seletada, müstika

Küll aga on üllatav, et Tilga suutis odaviskes kõigil kolmel katsel püstitada isikliku rekordi. Eelnevalt oli tema tippmark 69.25, olümpiamängudel sai ta kirja vastavalt 71.71, 72.58 ning kolmandal katsel juba 73.36.

«Ma ei oska seda seletada. Ei läinud küll odaviskele vastu selle mõttega, et visata nelja meetriga isiklik. Läksin vaatama, kuidas visata saab. Vasaku jalaga ei saanud väga blokki panna, sellepärast on see tulemus veelgi müstilisem. Tehniliselt ei olnud see hea vise. Aga sain hea pika tõmbe ja tabasin oda hästi, sealt läks ta lendu,» sõnas Tilga, kes on pikalt rääkinud, et tahaks 70 meetrit täis saada. «Täna sain koguni kolm korda.»