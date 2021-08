Video ⟩ Briti poksija keeldus hõbemedalit endale kaela riputamast

«Ma kaotasin ju kulla, seega minu jaoks oli tegemist altminekuga. Ma ei kavatsegi hõbedat tähistada,» sõnas ta pärast tseremooniat Daily Mailile. «Olen kindel, et aastate pärast vaatan sellele tagasi kui saavutusele, kuid hõbedat ikkagi ei võideta, vaid kuld kaotatakse. See on põhjus, miks ma olin nii emotsionaalne. Keegi ei treeni hõbeda või kulla nimel.»