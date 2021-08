Maicel Uibo (vasakul) ja Peeter Olesk on vanad klassivennad. FOTO: Tairo Lutter/Postimees Grupp/Scanpix Baltics ja AFP/Scanpix

Põlva linnal on põhjust uhkust tunda. Tokyo olümpiamängudel võistles kaks sportlast, kes saavad seda 5000 elanikuga väikelinna pidada oma kodukohaks. Jutt käib kümnevõistlejast Maicel Uibost ja laskjast Peeter Oleskist. Veel põnevam on fakt, et olümpialased olid Põlva ühisgümnaasiumis klassivennad!