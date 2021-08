Tokyo olümpia lõputseremoonial kannab Eesti lippu Maicel Uibo

Tokyo olümpiamängudel 8037 punktiga 15. koha saanud Uibo ütles, et tal on suur au Eesti lippu kanda. «Olümpiamängude avatseremoonial ma osaleda ei saanud, küll aga on mul võimalus nüüd lõputseremooniat väisata. Eesti lipu staadionile toomine on vastutusrikas ülesanne ning kindlasti kujuneb sellest üks võimas ja pidulik hetk!» ütles Uibo.