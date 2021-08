VIDEO ⟩ 9000 punkti ületanud Warner arvas, et on võimaluse luhtanud

31-aastane Warner püstitas 9018 punktiga kümnevõistluse olümpiarekordi. Pärast võistlust tunnistas ta, et kümnevõistluse formaat soosib tema tugevusi. «Olen alati hea kiiruse ja hüppevõimega olnud. See suurendab su enesekindlust, kui alustad kümnevõistlust kiire 100 meetri jooksuga ja pika kaugushüppega. See mõjutab ka teisi sportlasi, sest nad näevad, kui kaugel on punktides. See annab mulle enne kuulitõuget, kõrgushüpet ja 400 meetri jooksu hingamisruumi,» rääkis kanadalane.

«Saan järgmist päeva alustada tugeva tõkkejooksuga ja proovin seda hoida. Minevikus on teivashüpe olnud minu nõrkus ja koht, kus teised mind kätte saavad, aga eile sain seal poolkorraliku tulemuse ja oma edu hoida ning poodiumi kõrgeimal astmel lõpetada,» lisas ta.

Kuigi Warner lootis 9000 punkti piiri ületada juba Götzises, siis Tokyos see tema jaoks eraldi eesmärk ei olnud. «Mu esimene eesmärk oligi võita siin kuldmedal. Aga ma olin teadlik, et selleks võib vaja minna väga head punktisummad, sest Mayer, Ashley [Moloney] ja Pierce [Lepage] on väga tugevad konkurendid ja teadsin, mis skoore nad saavad heas vormis teha.. Avapäeval ei tahtnud ma mune enne haudumist lugeda, aga olin heas kohas,» sõnas värske olümpiavõitja.

Teise päeva lõpu poole aga hakkasid maagilise piiri ületamise mõtted juba pähe tekkima. «Pärast teivashüpet võtsin juba kalkulaatori ette, et näha, mida pean odaviskes ja 1500m tegema. Hea meel, et pärast Götzist, kus mul jäi 5 punkti puudu 9000st, tuli mul nüüd teine võimalus ja õnneks õnnestus sellest kinni haarata,» tunnistas Warner.

1500 meetri jooks algas aeglaselt ja seetõttu sattus 9000 punkti ületamine kahtluse alla. «Ma olin liiga rahulik ja ei tundnud enne jooksu närvipinget. Tavaliselt olen enne 1500 meetri jooksu ülinärviline, aga ma teadsin, et pean jooksma vaid 4.36, mis on lihtne. Tempo oli aeglane ja mõtlesin, et saan selle lõpus tagasi teha. Tahtsime treeneriga 1200 meetrist läbi minna ajaga 3.40, aga sinna jõudes oli 3.45. Õnneks sain lõpuks vajaliku aja kätte,» oli kanadalane õnnelik.

Kümnevõistluses võttis teise koha prantslane Kevin Mayer, kes sai kirja 8726 punkti. Ta tunnistas, et kaks võistluspäeva olid väga rasked.

«Andsin endast parima. Selg tegi tugevalt valu ja ma ei teadnud, kas suudan üldse kümnevõistluse lõpetada. Rohkemat ei suutnud. Warner oli väga hea. Ma polnud parimas vormis ja olen õnnelik, et võistlus läbi sai,» tunnistas kogenud prantslane.

Järgmised suveolümpiamängud peetakse kolme aasta pärast Pariisis ja seal loodab Mayer teha tugevama tulemuse. «See on koduvõistlus. Ma pole kunagi seal võistelnud tiitlite peale. See on kahtlemata mu karjääri tähtsaim võistlus ja pean heas vormis olema. Mul on kaks hõbedat olemas, seega lähen kulda jahtima. Aga Damian [Warner] on seal olemas, lisaks veel [Ashley] Moloney. Tuleb kõva võistlus, aga loodan, et olen heas vormis,» on Mayer lootusrikas.

Kolmanda koha võttis noor austraallane Ashley Moloney, kelle jaoks oli tegu esimese olümpiaga. «Head paar päeva olid. Tulin siin välja ja ajasin oma asja. Emotsionaalses plaanis olid ameerika mäed, sest kui üle finišijoone olin, siis olin «holy s**t, i’ve done it» («püha p**k, ma sain sellega hakkama» - toim). Pärast seda olid mul rõõmupisarad. Midagi sellist ma varem kogenud polnud,» tunnistas 21-aastane Moloney.

Austraallane tunnistas, et ei olnud ka ise nii tugevaks tulemuseks valmis. «Medalit ma ei oodanud. Sel alal on päris palju häid sportlasi. Läksin endast parimat andma lihtsalt ja see oli kõik. Siin ma olen,» rääkis Moloney.