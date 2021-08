VIDEO ⟩ Miller-Uibo võidukast finaalist: teadsin 50 meetrit enne lõppu, et lõpetan kullaga

«Tahtsin sinna minna ja anda oma parima. See on ainus, mida me küsida saame ja mul õnnestus kuldmedaliga taas lõpetada, mis on õnnistus,» rääkis Miller-Uibo Kanal 2-le antud intervjuus.

Kuna ta on abielus Eesti kümnevõistleja Maicel Uiboga, siis on tal ka Maarjamaal palju fänne ja ta tänas kõiki, kes talle siit kaasa elavad. Pärast lõppu kohtus Miller-Uibo abikaasaga, kes teda finišijoone juures juba ootas.

Kuna sprinter võttis lõpusirgeks endale kindla edu, siis lõpp oli vaid vormistamise küsimus. «Viimasel 50 meetril vaatasin suurele ekraanile, et näha, kus olin võrreldes teiste naistega ja teadsin siis, et mul on jooks otsustatud ja pidin vaid lõpuni jooksma, et kuldmedaliga lõpetada,» sõnas Miller-Uibo.