VIDEO ⟩ Kiirronimises maailmarekordi püstitanud poolatar jäi Tokyos esimesena medalita

Mida kujutab endast sportronimine?

Seinal ronimise ajal ronivad sportlased nelja meetri kõrgusele seinal nii palju fikseeritud marsruute, kui nad suudavad nelja minutiga läbida. Marsruudid on eri raskusastmega ja ronijatel pole lubatud neil eelnevalt ronida. Kui mägironija haarab mõlema käega marsruudi ülaosas olevat lõpp-punkti, loetakse, et ta on selle lõpetanud. Mägironijad liiguvad seinal ilma turvaköieta, sest nende all on pehme turvamatt, ja võivad proovida marsruuti uuesti, kui nad algsel katsel kukuvad.