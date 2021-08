OTSEBLOGI ⟩ Hispaania kingitus viis Brasiilia olümpiafinaali juhtima

Brasiilia tuleb finaalile vastu valitseva olümpiavõitjana. Viis aastat tagasi Rios peetud kuldmedalimängus alistas Brasiilia Neymari vedamisel penaltiseerias Saksamaa. See on ka nende ainus jalgpalli olümpiakuld. Hispaania mängis viimati olümpiafinaalis 2000. aastal Sydneys, kuid jäi penaltiseerias alla Kamerunile. Jalgpalli olümpiakuld on Hispaanial olemas 1992. aastast, mil kodupubliku ees alistati 3:2 Poola.