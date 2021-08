Sadulajev alistas olümpiafinaalis ameeriklase Kyle Snyder ning krooniti kaaluklassis kuni 97 kg olümpiavõitjaks. Seejuures on see talle juba teiseks olümpiakullaks. Sarnane edu oli tal ka viis aastat tagasi Rios, kus ta triumfeeris kaaluklassis kuni 86 kg.